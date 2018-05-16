Меню
Спорт
Попавшиеся на допинге пловцы из США отдадут золотые медали ЧМ россиянам
Новости Сирии
Путин: Четкие и слаженные действия ВМФ РФ нанесли террористам серьезный ущерб в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Попавшиеся на допинге пловцы из США отдадут золотые медали ЧМ россиянам

    49

    Попавшиеся на допинге пловцы из США отдадут золотые медали ЧМ россиянам

    Москва, 16 мая. Международная федерация плавания аннулировала результаты выступления американских пловцов в эстафетах на юниорском чемпионате мира, который прошел в Индианаполисе в прошлом году. Причиной стало выявленное использование допинга одним из пловцов команды США.  

    В комбинированной эстафете усиленная уличенным в допинге спортсменом сборная США в итоге на 0,15 секунды опередила команду России. Теперь золото юниорского чемпионата мира перейдет россиянам, отмечает Ura.ru.

    Напомним, год назад громкий допинговый скандал разгорелся вокруг американской федерации тяжелой атлетики. В результате на 12 лет был отстранен тренер, «помогавший» спортсменам с допингом.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.