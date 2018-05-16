Попавшиеся на допинге пловцы из США отдадут золотые медали ЧМ россиянам

Москва, 16 мая. Международная федерация плавания аннулировала результаты выступления американских пловцов в эстафетах на юниорском чемпионате мира, который прошел в Индианаполисе в прошлом году. Причиной стало выявленное использование допинга одним из пловцов команды США.

В комбинированной эстафете усиленная уличенным в допинге спортсменом сборная США в итоге на 0,15 секунды опередила команду России. Теперь золото юниорского чемпионата мира перейдет россиянам, отмечает Ura.ru.

Напомним, год назад громкий допинговый скандал разгорелся вокруг американской федерации тяжелой атлетики. В результате на 12 лет был отстранен тренер, «помогавший» спортсменам с допингом.