Сирия новости 16 мая 16.30: группировка ССА просит присоединиться к САА в Хомсе, курды продолжают массовые аресты жителей Манбиджа
Сирия, 16 мая. Группировка ССА «Лива аль-Таухид» заявила о готовности присоединиться к САА в Хомсе, курды продолжают принудительно мобилизовать мирное население Манбиджа, в Дейр-эз-Зоре убито несколько бойцов SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
ВКС РФ: бьют по позициям «Ан-Нусры» в Хаме.
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят ИГ1 в Дамаске, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Хаме.
Сирийская свободная армия (ССА): готова присоединиться к САА в Хомсе.
Курды: принудительно мобилизуют жителей Манбиджа, потеряли нескольких бойцов в Дейр-эз-Зоре.
Провинция Дамаск
К югу от Дамаска продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства»2. Радикальные исламисты обстреляли район Аль-Мардже сирийской столицы, передает информационное агентство SANA. В результате атаки пострадало два мирных жителя.
В Восточном Каламуне обнаружен секретный склад оружия антиправительственных формирований. Информагентство SANA пишет, что в тайнике найдено тяжелое вооружение и большое количество танков.
Провинция Хомс
Командование вооруженной группировки «Лива аль-Таухид», входящей в Сирийскую свободную армию (ССА), заявило о желании присоединиться к Сирийской арабской армии (САА), чтобы совместными усилиями бороться с террористами, действующими на севере провинции Хомс. Об этом сообщает информационное агентство Fars News.
Напомним, анклав в окрестностях города Ар-Растан покинуло более 19 тысяч членов незаконных формирований вместе с семьями. Ранее правительственные войска вошли в населенные пункты Дейр Фуль, Аль-Мукаррамия, Аз-Зафарана и Изз ад-Дин, полностью освобожденные от боевиков.
Провинция Алеппо
В Манбидже обостряется конфликт между Демократическими силами Сирии (SDF) и местным арабским населением. По сведениям информационного агентства Fars News, курды продолжают массово арестовывать мирных жителей региона призывного возраста для их дальнейшей принудительной мобилизации в ряды «демократической армии». Местные источники отмечают, что под арест попадают молодые люди, отказывающиеся добровольно вступать в SDF. При этом задержанный обязан заплатить штраф. Подобные действия курдов провоцируют недовольство мирного населения.
Провинция Дейр-эз-Зор
Несколько бойцов Демократических сил Сирии (SDF) были убиты недалеко от деревень Абу аль-Нитель и Аль-Сажар, передает Almanar News. По данным информационного агентства, неизвестно, кто именно совершил нападение на позиции курдов.
В окрестностях населенного пункта Багуз Фокани продолжаются столкновения между «демократической армией» и «Исламским государством». Об этом сообщает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Hammurabi_News). Ранее ВВС международной коалиции нанесли удары по ИГ в поселении Багуз-Фокани. Данных о потерях в рядах ИГИЛ3 по-прежнему нет.
Провинция Идлиб
Местный источник передает в Twitter (@AFP), что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщает, что во время атаки боевиков в городе Серакиб в феврале этого года был использован хлор. Отравляющее вещество было распылено из баллонов, которые и были найдены специалистами комиссии ОЗХО.
Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в САР передавал слова жителя провинции Идлиб, который говорил о переброске исламистами «Джебхат ан-Нусры»4 20 баллонов с хлором в район Серакиба.
Провинция Хама
Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных исламистов в районе деревни Аль-Мансура в долине Аль-Габ. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv).
Также в этой части провинции Хама замечен военный конвой ВС Турции, передает информационное агентство Almanar News.
На севере региона продолжается операция правительственных войск и ВКС РФ против террористов «Джебхат ан-Нусры». САА ведет обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в районе Аз-Закията, сообщает Telegram-канал (@emaannewscenter1).
1 Организация запрещена на территории РФ.
2 Организация запрещена на территории РФ.
3 Организация запрещена на территории РФ.
4 Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)