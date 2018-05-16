Москва направила Киеву две ноты из-за задержания журналистов РИА Новости Украина

Москва, 16 мая. Россия направила две ноты в МИД Украины в связи с ситуацией с журналистами РИА Новости Украина, заявил заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

«Направили, даже две ноты​​​. Ситуация тревожная», — сказал высокопоставленный российский дипломат.

Карасин отметил, что Москва следит за ситуацией с задержанием в Киеве главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Накануне сотрудники СБУ ворвались в киевский офис издания, провели продолжительные обыски. В этот же день задержали Кирилла Вышинского, который подозревается Киевом в поддержке республик Донбасса и государственной измене.

Украинские спецслужбы также провели обыски в квартирах корреспондента Людмилы Лысенко и главы представительства РИА Новости Украина Адрея Бородина. Журналисты были допрошены. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия Киева в отношении сотрудников СМИ неприемлемыми. В ОБСЕ выразили серьезную обеспокоенность в связи с данной ситуацией.