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Политика
«Не собираюсь быть сладкой булочкой»: Аксенов ответил на обвинения Украины в госизмене
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    «Не собираюсь быть сладкой булочкой»: Аксенов ответил на обвинения Украины в госизмене

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    «Не собираюсь быть сладкой булочкой»: Аксенов ответил на обвинения Украины в госизмене

    Симферополь, 16 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его не интересуют обвинения Украины в государственной измене, отметив, что он внутренний турист и не собирается уезжать из России.

    «Мне до лампочки эта вся ситуация. Я не собираюсь быть сладкой булочкой для этих деятелей, поэтому со своей стороны просто сопротивляюсь», — заявил Аксенов журналистам.

    Ранее сообщалось, что Украина обвинила главу Крыма Сергея Аксенова, депутата Государственной думы Наталью Поклонскую и спикера парламента Крыма Владимира Константинова в государственной измене. Адвокат Максим Могильницкий рассказал, что в связи с этими события была подана жалоба в Европейский суд по правам человека. По его словам, Киев лишил Аксенова, Поклонскую и Константинова права на справедливое судебное разбирательство.

    Аксенов надеется, что поданная жалоба будет справедливо рассмотрена в суде. По его словам, если решение будет принято не в соответствии с законом, то он не будет обращать на это внимание.

    Автор: Дарья Смолина
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