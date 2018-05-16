«Не собираюсь быть сладкой булочкой»: Аксенов ответил на обвинения Украины в госизмене

Симферополь, 16 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его не интересуют обвинения Украины в государственной измене, отметив, что он внутренний турист и не собирается уезжать из России.

«Мне до лампочки эта вся ситуация. Я не собираюсь быть сладкой булочкой для этих деятелей, поэтому со своей стороны просто сопротивляюсь», — заявил Аксенов журналистам.

Ранее сообщалось, что Украина обвинила главу Крыма Сергея Аксенова, депутата Государственной думы Наталью Поклонскую и спикера парламента Крыма Владимира Константинова в государственной измене. Адвокат Максим Могильницкий рассказал, что в связи с этими события была подана жалоба в Европейский суд по правам человека. По его словам, Киев лишил Аксенова, Поклонскую и Константинова права на справедливое судебное разбирательство.

Аксенов надеется, что поданная жалоба будет справедливо рассмотрена в суде. По его словам, если решение будет принято не в соответствии с законом, то он не будет обращать на это внимание.