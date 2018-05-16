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Сирия: САА взяла под свой контроль несколько городов и поселков в провинции Хомс
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    Сирия: САА взяла под свой контроль несколько городов и поселков в провинции Хомс

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    Сирия: САА взяла под свой контроль несколько городов и поселков в провинции Хомс

    Дамаск, 16 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) взяли под свой контроль несколько населенных пунктов на севере провинции Хомс. Об этом сообщает информационное агентство Muraselon со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, боевики покинули несколько городов и деревень, которые расположены на севере провинции Хомс, после чего эти населенные пункты перешли под контроль сирийской армии.

    Правительственные войска вошли на территорию городов Телль-Биса и Аль-Холех, а также взяли под свой контроль деревни Салим, Аль-Хамрат и Аль-Хамис на севере провинции Хомс. В настоящее время на освобожденных от боевиков территориях осуществляется процесс разминирования, после чего в этих районах будет восстановлена работа полицейских участков и государственных учреждений, что позволит начать восстановление мирной жизни.

    Автор: Алексей Громов
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