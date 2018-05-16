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ЕС напомнил Украине о необходимости соблюдать права человека в деле РИА Новости Украина
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    ЕС напомнил Украине о необходимости соблюдать права человека в деле РИА Новости Украина

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    ЕС напомнил Украине о необходимости соблюдать права человека в деле РИА Новости Украина

    Брюссель, 16 мая. Евросоюз призвал Украину не забывать о фундаментальных правах и свободах человека и соблюдать их в деле РИА Новости Украина.

    Комментируя задержание руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, представитель ЕС отметил, что Евросоюз признает право каждого государства на обеспечение национальной безопасности и защиту граждан, однако при этом должны соблюдаться основные права и свободы человека.

    «ЕС признает право каждой страны на обеспечение своей национальной безопасности и защиту своих граждан. Это должно быть сделано при полном уважении основных прав и свобод, включая европейскую конвенцию о правах человека», — подчеркнул он в интервью с РИА Новости.

    Журналист РИА Новости Украина Кирилл Вышинский

    Напомним, руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве накануне. Он обвиняется в поддержке Донецкой и Луганскойи народных республик и государственной измене.

    Также накануне сотрудники СБУ провели восьмичасовой обыск в офисе РИА Новости Украина. Также обыски прошли в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко и в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородин вызваны в СБУ на допрос.

    Ранее в связи с действиями Киева в отношении журналистов решительный протест выразил МИД РФ, подчеркнув, что обыски и задержания неприемлемы и являются произволом.

    Автор: Василий Котов
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