Гройсман похвастался темпами роста украинской экономики

Киев, 16 мая. Рост ВВП на Украине в первом квартале текущего года составил 3,1%, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. При этом он отметил, что данный показатель является недостаточным — по его мнению, рост ВВП Украины должен превышать 5%.

«Вчера Госстат сообщил, что по результатам первого квартала у нас есть [реальный] рост национальной экономики на 3,1%. Это оптимистичный показатель, но его недостаточно, Украина может расти больше», – заявил Гройсман.

Также украинский премьер заявил, что средняя зарплата в стране составляет около 8 тысяч гривен.

«Динамика есть, и мы считаем, что в этом году средняя зарплата должна составлять не менее 10 тысяч гривен», — цитирует Гройсмана УНИАН.

Отметим, что, как считают экономисты, предоставление нового транша МВФ ухудшит экономическую ситуацию на Украине, так как сделает страну самым большим должником перед организацией. По мнению экономиста Виктора Скаршевского, Украина является «профессиональным наркоманом на игле МВФ».