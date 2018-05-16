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СК РФ собрал доказательства хищения 214 млн рублей, выделенных «Седьмой студии»
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    СК РФ собрал доказательства хищения 214 млн рублей, выделенных «Седьмой студии»

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    СК РФ собрал доказательства хищения 214 млн рублей, выделенных «Седьмой студии»

    Москва, 16 мая. Следователи завершили расследование по делу «Седьмой студии» и собрали доказательства причастности режиссера Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Нины Масляевой и других фигурантов дела к хищению бюджетных средств, выделенных в рамках проекта «Платформа». Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

    По версии следствия, в 2011–2014 годах «Седьмая студия» получила на развитие и популяризацию искусства 214 млн рублей, 133 млн из которых были похищены.

    «Следствием оперативно были приняты меры к обеспечению возмещения ущерба и наложен арест на имущество обвиняемых: квартиру Серебренникова в Германии, приобретенную в период совершения хищения, стоимостью 300 тысяч евро, автомобили фигурантов стоимостью около 7 млн рублей, дорогостоящие ювелирные украшения, а также денежные средства (5 тыс. евро, около 100 тыс. долларов США) и иное имущество», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Следователи собрали доказательства, подтверждающие вину Кирилла Серебренникова, Нины Масляевой, Алексея Малобродского, Софьи Апфельбаум, Юрия Итина и Екатерины Вороновой к преступлению по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

    Объем материалов дела составил более 250 томов. Защита обвиняемых уже ознакомилась с 50 из них.

    Автор: Катерина Михайлиди
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