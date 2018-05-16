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Медведев рассказал, когда в России появится правовое регулирование беспилотного транспорта
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    Медведев рассказал, когда в России появится правовое регулирование беспилотного транспорта

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    Медведев рассказал, когда в России появится правовое регулирование беспилотного транспорта

    Москва, 16 мая. Премьер министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правоприменителям и законодателям необходимо обратить внимание на регулирование беспилотного транспорта и машинного обучения. По его словам, законодательное регулирование в сфере беспилотного транспорта должно появиться в России в течение одного года, передает корреспондент ФАН.

    «Я могу вам твердо сказать — мы постараемся сделать в России, во всяком случае, чтобы это регулирование появилось в течение года», — сказал Медведев основателю и гендиректору Gett Дейву Вайсэру.

    «Это настолько опасная сфера, что если ее не отрегулировать, то завтра просто на улицу будет не выйти: неизвестно кто на тебя наедет. Нормальный автомобиль или беспилотник, — пояснил премьер-министр. — Действовать надо исключительно быстро».

    Напомним, в марте текущего года беспилотная машина Uber сбила насмерть женщину в городе Темпе, пригороде столицы Аризоны Финикса. После трагедии компания приостановила испытания беспилотных машин

    Автор: Тимур Румянцев
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