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Газовое перемирие: в ФРГ рассказали, на каких условиях Путин и Меркель договорятся о «Северном потоке — 2»
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    Газовое перемирие: в ФРГ рассказали, на каких условиях Путин и Меркель договорятся о «Северном потоке — 2»

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    Газовое перемирие: в ФРГ рассказали, на каких условиях Путин и Меркель договорятся о «Северном потоке — 2»

    Берлин, 16 мая. В рамках переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Сочи стороны должны прийти к окончательному «газовому перемирию». Об этом пишет немецкий таблоид Die Welt.

    Российская сторона готова пойти на уступки немецким властям, которые хотели бы, чтобы некоторая часть голубого топлива продолжала поступать в Западную Европу через территорию Украины, невзирая на возведение «Северного потока — 2», отметил журналист издания Николаус Долль.

    Корреспондент обратил внимание на то, что в ходе переговоров главы Минэкономики Германии Петера Альтмайера с его российским коллегой Александром Новаком в российской столице стороны «в принципе договорились» предоставить гарантии киевским властям, что транзит газа из России на Запад через Украину продолжится.

    «Большая часть российского природного газа, однако, пойдет в Западную Европу по обеим ниткам трубопровода «Северный поток», — пишет автор материала.

    Газовое перемирие: в ФРГ рассказали, на каких условиях Путин и Меркель договорятся о «Северном потоке — 2»

    В рамках переговоров Путина и Меркель, которые состоятся в грядущую пятницу в Сочи, российская и немецкая стороны, по мнению Долля, должны прийти к финальным договоренностям по поставкам газа.

    Журналист также подчеркнул, что немецкое руководство выступает за реализацию проекта «Северный поток — 2», потому что транспортировка газа таким способом выйдет дешевле, чем через Украину.

    Автор: Дана Балан
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