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Путин встретится с главредами ведущих мировых СМИ на ПМЭФ
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    Путин встретится с главредами ведущих мировых СМИ на ПМЭФ

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    Путин встретится с главредами ведущих мировых СМИ на ПМЭФ

    Москва, 16 мая. Президент России Владимир Путин, участвуя в сессиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проведет и традиционную встречу с главными редакторами ведущих мировых информационных агентств.

    Об этом сообщил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

    «С главными редакторами ведущих мировых информационных агентств (встреча — прим. ФАН), да, планируется», — сказал Песков, отвечая на вопрос об участии Путина.

    Он также отметил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Франции Эммануэль Макрон поставлены в известном о готовящемся мероприятия, однако их программа не позволяет участвовать.

    Песков также рассказал, что программа визита российского лидера Владимира Путина в Петербург начнется 23 мая, за день до открытия ПМЭФ.    

    Ранее стало известно, что Путин и Макрон обсудили программу визита президента Франции в Петербург во время инициированного Елисейским дворцом телефонного разговора. 

    Автор: Федор Веснин
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