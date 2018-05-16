Путин встретится с главредами ведущих мировых СМИ на ПМЭФ

Москва, 16 мая. Президент России Владимир Путин, участвуя в сессиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проведет и традиционную встречу с главными редакторами ведущих мировых информационных агентств.

Об этом сообщил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

«С главными редакторами ведущих мировых информационных агентств (встреча — прим. ФАН), да, планируется», — сказал Песков, отвечая на вопрос об участии Путина.

Он также отметил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Франции Эммануэль Макрон поставлены в известном о готовящемся мероприятия, однако их программа не позволяет участвовать.

Песков также рассказал, что программа визита российского лидера Владимира Путина в Петербург начнется 23 мая, за день до открытия ПМЭФ.

Ранее стало известно, что Путин и Макрон обсудили программу визита президента Франции в Петербург во время инициированного Елисейским дворцом телефонного разговора.