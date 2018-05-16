«Хочет прибрать к рукам все СМИ»: Коломойский объяснил, чем его сильно разочаровал Порошенко
Киев, 16 мая. Президент Украины Петр Порошенко пытается взять под контроль все телеканалы страны, чтобы обеспечить реализацию стабильной кампании на будущих выборах. Об этом заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Deutsche Welle.
Миллиардер Коломойский признался, что он не соревнуется с Порошенко, но является его оппонентом по мировоззрению. К тому же, политику Киева в отношении СМИ сильно разочаровала бизнесмена.
«Оппонент в том, как относиться к демократии, к свободе слова, к событиям в Украине, к тому, каким должен быть президент. У меня по поводу него очень большое разочарование», — сказал он.
Коломойский отметил, что знает — Порошенко хочет прибрать к рукам его телеканал «1+1». Владелец СМИ добавил, что украинский президент «ни за что» не получит канал.