Сирия: САА начинает финальный этап операции против террористов ИГ под Дамаском

Дамаск, 16 мая. Подразделения Сирийской арабской армии начинают финальный этап военной операции против террористов на южных окраинах Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Muraselon со ссылкой на военный источник.

За минувшие сутки правительственным силам удалось отбить у боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ2, запрещена в РФ) несколько улиц на западных окраинах лагеря Ярмук, куда позднее были переброшены танки, а также легкая бронированная техника, которая примет участие в финальном этапе операции.

В настоящее время ВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков в лагере Ярмук. Террористы прячутся от авиаударов в подземных укрытиях, которые связаны между собой сетью тоннелей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.