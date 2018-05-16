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В ГД назвали заявление генсека НАТО о диалоге с РФ продолжением политики двойных стандартов
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    В ГД назвали заявление генсека НАТО о диалоге с РФ продолжением политики двойных стандартов

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    В ГД назвали заявление генсека НАТО о диалоге с РФ продолжением политики двойных стандартов

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Североатлантический альянс по-прежнему пытается установить диалог с Россией, об этом он сказал в интервью французской газете Le Figaro.

    «Россия остается нашим соседом, и мы хотим, чтобы в отношениях с ней не возникла ни новая холодная война, ни новая гонка вооружений. Мы продолжаем поиск путей диалога с Россией, поскольку считаем, что такой диалог возможен», — отметил Столтенберг.

    Тем не менее, он продолжает придерживаться неконструктивной позиции: якобы РФ «аннексировала» Крым и причастна к «кибератакам». Москва в свою очередь справедливо настаивает на том, что воссоединение Крыма и России — это результат волеизъявления самих крымчан, которые проголосовали за это решение на референдуме. Также Кремль опровергал причастность России к «кибератакам».

    Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что, к сожалению, коллективный Запад продолжает придерживаться политики двойных стандартов.

    «Руководство НАТО и США, с одной стороны, говорят о необходимости сотрудничества и конструктивного диалога, но с другой — их агрессивная риторика и высказывания в адрес России говорят об обратном. Тем не менее, РФ приветствует подобного рода жесты, наши двери всегда открыты, мы готовы вести конструктивный диалог, это бы пошло на пользу всем сторонам.

    В ГД назвали заявление генсека НАТО о необходимости диалога с РФ продолжением политики двойных стандартов

    И то напряжение, которое сегодня существует, можно снять с помощью переговоров. Мы позитивно относимся к стремлению к диалогу, но хотелось бы, чтобы подобные декларации подкреплялись реальными действиями», — заключил народный избранник.

    Напомним, ранее Столтенберг говорил о том, что страны НАТО не планируют сдерживать Российскую Федерацию.

    «НАТО не хочет изолировать Россию. Россия — наш сосед», — говорил он.

    Вместе с тем, он заявлял о том, что удары по дружественной РФ Сирии, которые США и их союзники нанесли 14 апреля, — это четкий сигнал сирийскому президенту Башару Асаду, России и Ирану.

    Автор: Михаил Блинов
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