В ГД назвали заявление генсека НАТО о диалоге с РФ продолжением политики двойных стандартов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Североатлантический альянс по-прежнему пытается установить диалог с Россией, об этом он сказал в интервью французской газете Le Figaro.

«Россия остается нашим соседом, и мы хотим, чтобы в отношениях с ней не возникла ни новая холодная война, ни новая гонка вооружений. Мы продолжаем поиск путей диалога с Россией, поскольку считаем, что такой диалог возможен», — отметил Столтенберг.

Тем не менее, он продолжает придерживаться неконструктивной позиции: якобы РФ «аннексировала» Крым и причастна к «кибератакам». Москва в свою очередь справедливо настаивает на том, что воссоединение Крыма и России — это результат волеизъявления самих крымчан, которые проголосовали за это решение на референдуме. Также Кремль опровергал причастность России к «кибератакам».

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что, к сожалению, коллективный Запад продолжает придерживаться политики двойных стандартов.

«Руководство НАТО и США, с одной стороны, говорят о необходимости сотрудничества и конструктивного диалога, но с другой — их агрессивная риторика и высказывания в адрес России говорят об обратном. Тем не менее, РФ приветствует подобного рода жесты, наши двери всегда открыты, мы готовы вести конструктивный диалог, это бы пошло на пользу всем сторонам.

И то напряжение, которое сегодня существует, можно снять с помощью переговоров. Мы позитивно относимся к стремлению к диалогу, но хотелось бы, чтобы подобные декларации подкреплялись реальными действиями», — заключил народный избранник.

Напомним, ранее Столтенберг говорил о том, что страны НАТО не планируют сдерживать Российскую Федерацию.

«НАТО не хочет изолировать Россию. Россия — наш сосед», — говорил он.

Вместе с тем, он заявлял о том, что удары по дружественной РФ Сирии, которые США и их союзники нанесли 14 апреля, — это четкий сигнал сирийскому президенту Башару Асаду, России и Ирану.