Потерявший троих детей при пожаре в «Зимней вишне» Востриков объяснил решение идти на праймериз «Единой России»

Кемерово, 16 мая. Потерявший троих детей в пожаре в ТРК «Зимняя вишня» житель Кемерово Игорь Востриков рассказал Федеральному агентству новостей, почему хочет пойти на праймериз «Единой России» по выборам в Совет народных депутатов области.

Потерявший при пожаре в «Зимней вишня» жену, сестру и троих детей Востриков подал заявку на участие в праймериз «Единой России». Этот поступок вызвал активный интерес журналистов к мужчине, но кемеровчанин воздерживался от комментариев.

«Сегодня пять звонков было с просьбой о комментарии, я никому не отвечал, но вам отвечу, — рассказал он в беседе с ФАН. — Это очередной шаг в рамках нашего движения — мы должны вступать в органы местного самоуправления, и своим примером я покажу это другим людям».

Он также объяснил главную цель своего решения идти в Совет народных депутатов Кемеровской области.

«Я много понял — какие законы у нас принимаются, под чью дудку люди пляшут, и буду тем человеком, который будет отвечать за моральные принципы. Я не приму ни одного закона, который будет работать против моих моральных принципов, и буду действовать исключительно в интересах народа. Вот так», — констатировал Востриков.

Пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек. Еще 79 пострадали.