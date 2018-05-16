Зачем России новое министерство науки, объяснил Геннадий Онищенко

Президент России Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства, представленной премьер-министром Дмитрием Медведевым. Новое правительство будет состоять из 22 министерств, это на одно министерство больше, чем было раньше. Дело в том, что министерство образования и науки (Минобрнауки) будет поделено на две структуры: отныне в России будут отдельно существовать министерство просвещения (Минпрос) и министерство науки и высшего образования (Миннауки).

Министерство просвещения будет отвечать за общую образовательную деятельность, начальное и среднее образование. Министерство науки и высшего образования займется проблемами вузов, научных учреждений и развитием науки в целом. Кроме того, к министерству науки и высшего образования переходят полномочия упраздненного Федерального агентства научных организаций (ФАНО), которое занималось вопросами Российской академии наук (РАН). Решение разделить Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования является революционным и чрезвычайно своевременным, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Своим мнением он поделился в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Наука как локомотив, или Зачем нам новое министерство. Колонка Геннадия Онищенко

Как и ожидалось, структура правительства в новом политическом цикле не претерпела значительных изменений. Вместе с тем, на мой взгляд, принято очень важное решение, которое устранило некоторую несправедливость по отношению к науке, достаточно долго существовавшую в нашей современной истории.

О важности науки для нашего государства свидетельствует такой пример. Для нас государственный праздник День России, который мы отмечаем 12 июня, является достаточно новым. И именно в этот день все наши граждане в прямом эфире могут наблюдать, как в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по красной дорожке через весь зал идут лучшие представители российской науки. Именно ученым, а также деятелям культуры, в этот день в суперторжественной обстановке вручаются государственные премии.

Традиция высоко ставить отечественную науку имеет давние корни. Она ведет свое начало с 1724 года, когда указом Петра I в Санкт-Петербурге была создана академия наук. Это был период принципиального изменения российской государственности. Если говорить современным языком: тогда в России был взят курс на укрепление обороноспособности, на развитие промышленности, на развитие всех государственных институтов. Это был полный уход от полуфеодального строя в инновационный период развития страны. Именно тогда и была создана академия наук.

Сейчас мы с вами наблюдаем примерно такой же период. Напомню, президент говорил, что новый политический цикл совпадает со вступлением всей цивилизации, в том числе нашего государства, в новый технологический уклад. Этот период будет характеризоваться развитием биотехнологий, синтетической биологии, генной инженерии, цифровой экономики и т. д.

В этих условиях мы не могли смириться с тем, что вопросами науки занималось ведомство, у которого было еще много других не менее важных задач, таких как начальное и среднее образование. Выделение именно высшего образования и именно науки в отдельное ведомство — это возвращение к нашим традициям, в том числе к советским традициям. Напомню нашим читателям, что в советский период отдельно существовали министерство просвещения и Государственный комитет совета министров СССР по науке и технике (ГКНТ СССР). Отмечу, в советской иерархии государственные комитеты по статусу были выше, чем министерства.

Так что сегодняшнее решение о создании министерства науки и высшего образования — это знак времени. Сегодня наука находится в полной синергии с высшим образованием, с подготовкой научных кадров и кадров для высшей школы. Именно так называемые «классические» университеты сегодня берут на себя огромный пласт научных исследований, прежде всего в фундаментальной науке.

Можно с удовлетворением отметить, что с появлением министерства науки и высшего образования создана организационная структура, которая будет целенаправленно заниматься вопросами науки, подготовки научных кадров, формированием и преобразованием научных школ и научных учреждений. Для полного закрепления этого тренда осталось еще увеличить финансирование на науку, что уже заложено в президентском послании и в майском указе президента.

Уже в четверг на пленарном заседании Государственной думы будет во втором чтении приниматься закон о Российской академии наук (РАН), о котором мы с вами ранее подробно говорили. Поправки в закон об академии наук — это президентский законопроект, он внесен президентом совсем недавно. Мы с вами обсуждали этот вопрос перед первым чтением.

Так что весь принимаемый сейчас комплекс мер свидетельствует о целенаправленном формировании, прежде всего президентом, тренда на встраивание российской науки в экономику страны на позиции локомотива, что является важнейшим фактором нашего дальнейшего развития. Создание министерства науки и высшего образования, расширение полномочий Российской академии наук, как главного научного учреждения страны, придание РАН права заниматься военными разработками — все это уже в ближайшее время должно принести результат в виде серьезной реформы нашей экономики. Это необходимо для того, чтобы наша страна и наша экономика были среди передовых в новом технологическом укладе. А новый технологический уклад — это ближайшие 20–30–40 лет.