Актриса Патлай назвала возможную причину смерти руководителя «Театр.doc»

Москва, 16 мая. Российский режиссер и актриса Анастасия Патлай рассказала, что «Театр.doc» держался на Елене Греминой, и был возможен только благодаря ей.

Ранее стало известно, что руководитель «Театра.doc» Елена Гремина ушла из жизни в возрасте 61 года в среду, 16 мая.

Патлай рассказала, что Гремина болела уже давно. В декабре 2016 года она сломала ногу, и Гремина «тяжело выкарабкивалась из этого». По словам Патлай, у руководителя театра были проблемы с почками и сердцем, давление, также ее сильно подкосила смерть супруга Михаила Угарова.

«Это все непереносимо, на ней держался театр, ее усилиями, верой, энергией все делалось. Этот утопический проект, без поддержки, был возможен только благодаря ей», — заявила актриса.

Она также добавила, что Елена Гремина — лучший человек из всех, кого она знала. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Напомним, что Елена Гремина скончалась рано утром 16 мая в одном из лечебных учреждений столицы. Как стало известно, причиной смерти драматурга стала почечная и сердечная недостаточность.

Спектакли «Театра.doc» будут идти согласно опубликованной ранее афише. Как пояснил сотрудник театра, отменять спектакли в связи со смертью Греминой не будут, сообщает «Телеканал 360».