Медведев: Юристам придется быть находчивее искусственного интеллекта

Санкт-Петербург, 16 мая. Технический прогресс заставит юристов быть находчивее искусственного интеллекта, заявил в среду, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

С 2017 года любой желающий может подать документы в федеральные суды общей юрисдикции в электронном виде и на специальном интернет-портале. По словам Медведева, за прошлый год в электронном виде было подано более 200 тысяч процессуальных обращений в суды общей юрисдикции, и более 300 тысяч в арбитражные суды, где аналогичная система была запущена еще раньше.

«Юристам придется быть опытнее, находчивее, креативнее по сравнению не только с коллегами, но и с машинами, с искусственным интеллектом»,- сказал премьер министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании ПМЮФ.

Чтобы юристы могли идти в ногу со временем, им в рамках цифровой экономики придется пройти дополнительное обучение в сфере высоких информационных технологий.

«Нам нужны специалисты, которые будут применять действительно новые подходы к регулированию. Такое обучение мы планируем начать в следующем году», — подытожил Медведев.

Напомним, в этом году в Петербургском международном юридическом форуме принимают участие 25 стран мира, в программе форума свыше 90 мероприятий. После участия в ПМЮФ Медведев осмотрит новую станцию петербургского метро «Новокрестовская».