Илон Маск первым получит «российский» iPhone с бесконечной зарядкой

Москва, 16 мая. Специализирующийся на люксовых смартфонах и аксессуарах российский бренд Caviar создал уникальный гаджет iPhone X, способный заряжаться от ярких ламп и солнца. Компания уже открыла продажи «российского» iPhone с «бесконечной» зарядкой.

Как стало известно, первый экземпляр «айфона» получит предприниматель Илон Маск. Разработчики, создававшие эксклюзивный гаджет, вдохновлялись сразу тремя деятелями науки — Николой Тесла, Стивом Джобсом, а также главой корпорации SpaceX. На смартфоне, который получит Маск, будет нанесена надпись — Made on Earth by humans.

Издание «ФедералПресс» сообщает, что над усовершенствованием системы, которая позволяет гаджету заряжаться от света, разработчики Cavivar работали на протяжении шести месяцев. Так, корпус смартфона снабжен заряжающей ударопрочной пластиной, индикатором уровня заряда, при этом он выполнен из золотых декоративных элементов и карбоновой основы.