Медведев вручил юридический «Оскар» лауреатам премии частного права ПМЮФ

Москва, 16 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил премию профессору коммерческого права Ноттингемского университета (Великобритания) Оршойе Тот за работу «Lex Mercatoria в теории и практике», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Маленький, но не по размеру, юридический «Оскар», который аналогов в мире нет, будет вручен лауреатам премии ПМЮФ (Петербургский международный юридический форум) в области частного права», — сказал Дмитрий Медведев.

Юридическая награда была учреждена в 2017 году. Она дает подтверждение высочайшего академического класса лауреата. Как отмечают организаторы премии, «денежная составляющая в 10 млн рублей должна помочь ее обладателю воплощать научные идеи, имеющие мировую значимость».