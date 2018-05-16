Ничего удивительного: военный эксперт объяснил превосходство российских истребителей над западными

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский прокомментировал публикацию The National Interest, в которой советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные названы лучшими истребителями четвертого поколения на вооружении России, Китая и Индии.

В материале американского издания отмечается, что «большой истребитель с двумя двигателями — российский аналог F-15 Eagle — обладает большой дальностью, высокой скоростью, тяжелым вооружением, развитой авионикой и прекрасной маневренностью». По словам российского военного эксперта полковника запаса Виктора Мураховского, возглавляющего журнал «Арсенал Отечества», в публикации американцев «ничего удивительного нет».

«Безотносительно того, что написали в The National Interest, платформа Т10, представленная линейкой истребителей Су-25, Су-30, Су-35 и их различными модификациями, например палубным Су-33, — это одна из лучших в мире платформ истребителей четвертого поколения», — заметил Виктор Мураховский в комментарии Федеральному агентству новостей.

Военный эксперт отметил, что платформа Т10 является основой истребительной авиации не только России, но и многих других стран, и не только ближнего, но и дальнего зарубежья.

«Например, Индия или Китай используют платформу Т10. Китай может обозначать свои самолеты разными индексами, например J-15, но это платформа Т10 — наша, советская, а затем российская. Основой истребительной авиации Индии тоже являются различные модификации этой платформы. В основном — Су-37МКИ. Более того, производство истребителей на этой платформе развернуто в некоторых странах, в частности — в Индии — вполне официально, по нашей лицензии», — объяснил Виктор Мураховский.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» подчеркнул, что эти истребители себя хорошо зарекомендовали, в том числе во время продолжающихся боевых действий в Сирийской Арабской Республике против формирований «Джебхат ан-Нусры»1 (террористическая группировка, запрещена в РФ) и других радикальных исламистских организаций.

«Широкая адаптация этой платформы, например, одноместный или двухместный варианты, вариант палубного истребителя, ударный вариант для наземных целей, показывает, что, несмотря на то что платформа существует несколько десятилетий, она еще далеко не исчерпала свой модернизационный потенциал», — объяснил военный эксперт.

По словам Виктора Мураховского, учитывая, что современная электронно-компонентная база позволяет радикально обновить бортовое радиоэлектронное оборудование и сделать, по сути дела, так называемый цифровой борт, а также учитывая появление новых авиационных средств поражения, платформа Т10 — Су-27, Су-30, Су-35, Су-33 и последующие модификации — будет актуальна еще как минимум несколько десятилетий.

«А то, что истребители на платформе Т10 в некоторых испытаниях показывают себя лучше американских конкурентов, как пишет американское издание, — это уже частный случай. Надо понимать, что по эргономическим качествам, по способности выполнять некоторые фигуры высшего пилотажа в воздухе наши самолеты действительно превосходны. По этим параметрам они зачастую превосходят и западные образцы, включая американские F-15, F-16 и их модификации и западноевропейские самолеты типа Tornado, Rafale и прочие. Я не вижу здесь ничего удивительного», — заключил Виктор Мураховский.

1 Организация запрещена на территории РФ.