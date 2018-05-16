В Киеве нашли новых виновников успешного строительства Крымского моста
Киев, 16 мая. Россия смогла построить Крымский мост благодаря участию европейских компаний, без них реализовать проект так быстро, как это сделала РФ, якобы было бы невозможно. Таким мнением в эфире украинского «Обозревателя» поделился политолог Александр Мусиенко.
«Невозможно понять… почему мы не добивались, чтобы нидерландские компании и другие не поставляли оборудование для Керченской переправы. Без европейских компаний Россия не построила бы этот мост», — сказал Мусиенко.
Он фактически обвинил Европу в том, что Россия смогла построить Крымский мост. Ранее в Киеве неоднократно обвиняли Россию в том, что строительство Крымского моста якобы нарушает международные конвенции.
«Мы смотрели на это строительство, надеялись, что его не построят, а его построили…» — заявил политолог.
По его словам, сейчас, когда момент, когда киевские власти могли помешать строительству моста, упущен, Украине остается только «просить о дальнейшем усилении санкций в отношении России».
Напомним, торжественная церемония открытия самого длинной переправы в России, построенного в рекордные сроки Крымского моста, состоялась 15 мая. Участие в церемонии принял президент России Владимир Путин, который проехал по Крымскому мосту за рулем КамАЗа. Путин открыл движение знаменитым гагаринским: «Поехали!».