Демонстранты в Ереване ворвались в здание мэрии‍

Ереван, 16 мая. Митингующие, требующие отставки градоначальника Еревана Тарона Маргаряна, вторглись в здание городской администрации. Протестующие пытаются пройти к кабинету мэра.

Сотрудники правоохранительных органов преградили путь демонстрантам, пытающимся проникнуть в кабинет мэра столицы Армении, передает РИА Новости.

Митингующие обвиняют мэра в непродуктивной работе и неподотчетности перед гражданами. Также они выражают недовольство работами по обустройству парка возле мэрии, в ходе которых были вырублены деревья.

Напомним, действующий мэр Еревана является сыном бывшего премьера Андраника Маргаряна и членом бывшей правящей Республиканской партии Армении, перешедшей в оппозицию после избрания главой правительства республики Никола Пашиняна.