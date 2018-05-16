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16 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Евросоюз откажется от доллара США в расчетах с Ираном
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    16 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Евросоюз откажется от доллара США в расчетах с Ираном

    Евросоюз откажется от доллара США в расчетах с Ираном. Мария Захарова рассказала о ходе расследования ОЗХО «химатаки» в сирийской Думе. Автоэксперты поддержали предложение МВД РФ отказаться от знака «Шипы». Картина Малевича продана на аукционе за рекордные 85 миллионов долларов.
    14:04 16 Мая 2018
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    Евросоюз откажется от доллара США в расчетах с Ираном

    16 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Евросоюз откажется от доллара США в расчетах с Ираном

    Европейский союз хочет перейти с доллара на евро при оплате поставок нефтепродуктов из Ирана. Об этом сегодня сообщил дипломатический источник в Брюсселе. Он добавил, что все практические решения собираются разработать и проанализировать в ближайшие недели. Накануне прошла информация, что Париж, Берлин, Лондон и Тегеран договорились подготовить программу поддержки и усиления экономических связей в ответ на выход американских властей из соглашения по ядерной сделке.

    Мария Захарова рассказала о ходе расследования ОЗХО «химатаки» в сирийской Думе

    16 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Евросоюз откажется от доллара США в расчетах с Ираном

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала расследование «химатаки» в Думе.
    «Пробы и другие вещественные доказательства были доставлены в Гаагу. О выводах можно будет говорить не раньше конца мая», — заявила дипломат.
    Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила, что сирийцы, которые говорят правду о «химатаке» в Думе, подвергаются травле. Местные жители 26 апреля на пресс-конференции ОЗХО подтвердили, что атака была имитацией.

    Автоэксперты поддержали предложение МВД РФ отказаться от знака «Шипы»

    16 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Евросоюз откажется от доллара США в расчетах с Ираном

    Автоэксперты положительно оценили предложение МВД России отказаться от устаревшего знака «Шипы» на автомобилях. Некоторые специалисты утверждают, что даже в то время, когда этот знак был актуален, на него никто не ориентировался, ведь обязанность соблюдать дистанцию лежит на водителе транспортного средства, следующего позади, и информация о тормозном пути впереди идущего авто мало что дает. Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников неоднократно обращал внимание на неактуальность данной наклейки.
    «Мы пытались найти реальных водителей, которых оштрафовали за отсутствие знака «Шипы», но сделать нам это не удалось», — заявил главный инспектор РФ. 

    Картина Малевича продана на аукционе за рекордные 85 миллионов долларов

    16 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Евросоюз откажется от доллара США в расчетах с Ираном

    Картина художника-авангардиста Казимира Малевича «Супрематическая композиция» ушла с молотка за рекордную сумму. Ее продали за 85,8 миллионов долларов. Первоначально эксперты оценивали полотно в 70 миллионов. Картину, написанную в 1916 году, на аукцион выставил неизвестный коллекционер, который ранее приобрел ее за более чем 60 миллионов в валюте США.
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