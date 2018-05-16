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«Умирать не собираюсь»: Эдита Пьеха рассказала о своей болезни
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    «Умирать не собираюсь»: Эдита Пьеха рассказала о своей болезни

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    «Умирать не собираюсь»: Эдита Пьеха рассказала о своей болезни

    Москва, 16 мая. Народная артистка СССР Эдита Пьеха подтвердила ранее появившуюся в СМИ информацию, что у нее диагностировали сахарный диабет. Об этом исполнительница рассказала Пятому каналу.

    Она отметила, что не видит в своей болезни ничего страшного. По ее словам, не собирается умирать. Пьеха пообещала соблюдать диету, которую прописывают при диабете.

    Народная артистка напомнила, что у ее матери также был высокий уровень сахара. Пьеха предположила, что «это наследственное». Пьеха раньше никогда не измеряла уровень сахара в крови и подчеркнула, «ничего, переживем».

    Певица объяснила, что «от этого не умирают».

     

    Автор: Анна Иванова
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