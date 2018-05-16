Обновят эту птичку: эксперт рассказал, как новые двигатели усилят вертолет Ми-26

Самый грузоподъемный в мире вертолет Ми-26 получит новые двигатели уже после 2020 года. На это время запланированы сертификационные испытания, сообщил глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова руководителя холдинга, знаменитый на весь мир транспортный вертолет до сих пор не исчерпал свой ресурс. В настоящее время завершается последнее обновление машины, заказанное российскими военными.

«Ми-26 — это один из самых больших в мире транспортных вертолетов. Он предназначается для перевозки грузов как военного (военная техника, средства вооружения), так и гражданского назначения (автомобили, фюзеляжи самолетов и т. д.). С начала своего производства Ми был способен перевозить до 20 тонн груза. Но за долгое время использования у нас поняли, что мощности уже маловато, да и расход, скорее всего, большой. Поэтому и было принято решение обновить эту птичку», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

Стоит отметить, в настоящее время специалисты «Вертолетов России» не сообщают, какими будут характеристики нового двигателя. Не известно и о том, какие еще изменения коснутся произведенной в Советском Союзе воздушной машины.

«Данных пока нет, но я осмелюсь предположить, что модернизация должна повысить мощность настолько, что силовая установка позволит Ми-26 перевозить уже не 20, а 30 тонн грузов. Иначе создавать новый двигатель нецелесообразно. Но также необходимо понимать, что с установкой новых двигателей инженерам придется разработать и новые лопасти, способные выдерживать новые режимы работы, ведь больше мощность — лопасти крутятся быстрее, соответственно, и нагрузка на них больше», — продолжает эксперт.

По его словам, обновления коснутся не только агрегатов, но и бортового оборудования, которое будет управлять новой силовой установкой, следить за расходом топлива и режимами работы двигателя.

«Повышается мощность двигателя, лопасти становятся прочней, немного меняются характеристики в полете, а значит необходимо другое внутреннее оборудование. Это как с российскими автомобилями — раньше были карбюраторы, а теперь инжекторы. Более грамотный подход к системе управления двигателя, больше мощность, меньше расход, лучше работает и позволяет грамотней их обслуживать», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, на заводе «Роствертол» ранее был собран военно-транспортный Ми-26Т2. Изменения в его работе касались бортовой электроники вертолета. Благодаря ей теперь он может автоматически летать на одной высоте, зависать и двигаться по заранее заданному маршруту. При этом экипаж сократился с пяти до трех человек.