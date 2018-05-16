Казаки выпороли нагайками своих товарищей за хулиганство на митинге в Москве

Москва, 16 мая. Хулиганов, которые отстегали нагайками участников несогласованного с властями митинга в Москве 5 мая, за проступок выпороли их же товарищи, рассказал казак Василий Ящиков.

Казачье сообщество решило наказать тех казаков, которые размахивали нагайками на Пушкинской площади в российской столице. По словам Василия Ящикова, хулиганские действия не были спланированы заранее. Участники митинга проявили агрессию по отношению к казакам, и им пришлось дать отпор.

Казак добавил, что среди нападавших были хорошо развитые молодые люди со строительными касками в руках. А нагайки скорее были использованы для устрашения, но это конечно не отменяет ответственности. Тех, кто повелся на провокацию участников несанкционированной акции, отстегали теми же нагайками, традиционным способом, пишут «Народные новости».