Меню
Общество
Казаки выпороли нагайками своих товарищей за хулиганство на митинге в Москве
Новости Сирии
Путин: Четкие и слаженные действия ВМФ РФ нанесли террористам серьезный ущерб в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Казаки выпороли нагайками своих товарищей за хулиганство на митинге в Москве

    52

    Казаки выпороли нагайками своих товарищей за хулиганство на митинге в Москве

    Москва, 16 мая. Хулиганов, которые отстегали нагайками участников несогласованного с властями митинга в Москве 5 мая, за проступок выпороли их же товарищи, рассказал казак Василий Ящиков. 

    Казачье сообщество решило наказать тех казаков, которые размахивали нагайками на Пушкинской площади в российской столице. По словам Василия Ящикова, хулиганские действия не были спланированы заранее. Участники митинга проявили агрессию по отношению к казакам, и им пришлось дать отпор.

    Казак добавил, что среди нападавших были хорошо развитые молодые люди со строительными касками в руках. А нагайки скорее были использованы для устрашения, но это конечно не отменяет ответственности. Тех, кто повелся на провокацию участников несанкционированной акции, отстегали теми же нагайками, традиционным способом, пишут «Народные новости»

    «Мы наказали тех, кто это сделал. Но мы и понимаем наших товарищей и не чувствуем себя виноватыми», – добавил Ящиков.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.