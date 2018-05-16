Казаки выпороли нагайками своих товарищей за хулиганство на митинге в Москве
Москва, 16 мая. Хулиганов, которые отстегали нагайками участников несогласованного с властями митинга в Москве 5 мая, за проступок выпороли их же товарищи, рассказал казак Василий Ящиков.
Казачье сообщество решило наказать тех казаков, которые размахивали нагайками на Пушкинской площади в российской столице. По словам Василия Ящикова, хулиганские действия не были спланированы заранее. Участники митинга проявили агрессию по отношению к казакам, и им пришлось дать отпор.
Казак добавил, что среди нападавших были хорошо развитые молодые люди со строительными касками в руках. А нагайки скорее были использованы для устрашения, но это конечно не отменяет ответственности. Тех, кто повелся на провокацию участников несанкционированной акции, отстегали теми же нагайками, традиционным способом, пишут «Народные новости».
«Мы наказали тех, кто это сделал. Но мы и понимаем наших товарищей и не чувствуем себя виноватыми», – добавил Ящиков.