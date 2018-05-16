Песков анонсировал встречу Путина с президентом Болгарии

Бочаров Ручей, 16 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в следующий вторник, 22 мая в Сочи с визитом прибудет президент Болгарии Румен Радев.

«Во вторник болгарин», — отметил представитель Кремля, подчеркнув, что речь идет о президенте страны​​​.

Песков добавил, что президент Болгарии приедет в Сочи.

Пресс-секретарь заключил, что после того, как главы двух государств проведут переговоры, они дадут заявление для прессы.

Ранее Песков заявил, что глава российского государства продолжает работать в Сочи, в среду у него запланировано второе совещание с военачальниками и представителями Военно-промышленного комплекса. По его словам, Путин намерен обсудить государственный оборонный заказ, развитие военно-промышленного комплекса, а также армейское строительство.