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О военной победе над Россией можно только мечтать: на Украине признали поражение после открытия Крымского моста
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    О военной победе над Россией можно только мечтать: на Украине признали поражение после открытия Крымского моста

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    О военной победе над Россией можно только мечтать: на Украине признали поражение после открытия Крымского моста

    Киев, 16 мая. Открытие Крымского моста для автомобильного движения — важное событие не только для России, а главным образом для Украины, которой необходимо сделать серьезные выводы из своего поражения. Об этом заявил экс-глава Минэкономики Украины Виктор Суслов.

    Он напомнил, что в 2014 году украинские специалисты утверждали, что строительство моста обречено на провал, поскольку сооружение невозможно построить.

    Экс-министр отметил, что тогда эксперты успокаивали киевские власти, уверяли, что Крымский мост построить невозможно, а все попытки будут обречены на провал. Суслов добавил, что теперь эти эксперты уверены в том, что мост «вот-вот упадет», передает «ПолитНавигатор».

    Бывший украинский министр также скептически отнесся к инициативе главы меджлиса1 крымскотатарского народа (организация запрещена в России) Рефата Чубарова, который предложил отобрать Крымский мост в качестве контрибуции и передать специально сформированному международному консорциуму. Суслов назвал данную идею «фейковой».

    «Контрибуции ведь платят побежденные державы победителю. Можно, конечно, мечтать о военной победе над Россией. Но политикам лучше заниматься реальной политикой, а не мечтами», — признал тщетность данной идеи Суслов. 

    Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части Крымского моста. 

    О военной победе над Россией можно только мечтать: на Украине признали поражение после открытия Крымского моста

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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