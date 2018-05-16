Жалобу Тулеева на клевету о госдаче передали в СК РФ

Москва, 16 мая. Прокуратура Кемеровской области в ходе проверки не обнаружила в собственности у экс-главы региона Амана Тулеева государственной дачи с 12 жилыми домами в селе Мазурово, сообщает пресс-служба совета народных депутатов Кузбасса.

Жалобу Тулеева передали в Следственный комитет РФ, направив туда документы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о клевете, содержащейся в публичном выступлении или СМИ, передает «Свободная пресса».

Напомним, ранее блогер Алексей Навальный опубликовал ролик, в котором обвинил Тулеева в том, что после назначения главой регионального парламента экс-глава Кузбасса якобы продолжает пользоваться государственной дачей. Как он заявлял, дача расположена в селе Мазурово Кемеровской области, в нее входят 12 жилых домов, 40 хозяйственных построек и лесное озеро. Тулеев опроверг данные сведения.