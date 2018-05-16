Центр Дамаска после обстрела: ФАН публикует видео

Дамаск, 16 мая. В среду боевики обстреляли один из районов Дамаска, в результате случившегося два человека погибли. ФАН публикует видео, на котором показаны последствия атаки.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) показал последствия после обстрела по району Эль-Маржа.

Как стало известно, снаряд попал в одно из зданий рядом с мостом Виктория в Дамаске. В результате случившегося два человека погибли, 20 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местной полиции.