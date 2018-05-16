Вашингтон, 16 мая. Ученые объяснили, почему людям не нравится звук собственного голоса. Руководитель Центра слуховых наук при Медицинской школе Университета Пенсильвании Йель Коэн рассказал, что в жизни каждого человека наступает момент, когда он слышит звук своего голоса в записи. Он уточнил, что большинству людей кажется, что их голос звучит иначе.

Как пишет Planet Today, человек слышит свой собственный голос несколько не так, как его слышат другие. Ученый уточнил, что свой истинный голос человек может услышать только в записи. При восприятии речи при общении каждый слышит свой голос искаженно. Это происходит из-за трех небольших костей, которые есть у людей в среднем ухе. Они участвуют в обработке звука, благодаря которому мозг воспринимает аудио-данные оптимальным образом. В случае восприятия собственного голоса человека, они смешивают звук голоса из речевого аппарата, со звуками от окружающих человека объектов.

В итоге – человек не может услышать свой истинный голос без звукозаписывающей аппаратуры.