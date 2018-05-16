СК РФ расследует гибель семи человек в затонувшем вездеходе в Коми

Москва, 16 мая. После гибели семи рабочих в затонувшем в Коми вездеходе было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об это говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

«По факту гибели семи человек… возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — отметили в СК РФ.

По последним данным, инцидент произошел в Печорском районе в 20 километрах от поселка Кожва. Установлено, что группа рабочих на гусеничном транспортере «ГАЗ-71» переезжала лесной ручей. Транспортное средство начало тонуть. Лишь два человека смогли спастись, остальные семеро погибли. Их тела были извлечены из гусеничного транспортера, передает издание «Свободная пресса».

Отмечается, что будут допрошены представители организации, которой принадлежит вездеход.