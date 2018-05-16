Сирия под угрозой реанимации ИГИЛ: зачем США и курды спасают несколько тысяч террористов в Заефратье

Россия видит риски реанимации «Исламского государства»1 (ИГ2; ИГИЛ3; террористическая организация, запрещенная в РФ) на левом берегу Евфрата в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.

По ее словам, российская сторона обратила внимание на замалчивание американской администрацией ситуации вокруг нескольких тысяч иностранных боевиков ИГИЛ, которые были задержаны международной коалицией США и курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF) в Заевфратье:

«При этом абсолютно малоубедительным представляется тезис о якобы невозможности согласовать со странами происхождения боевиков процедуру выдачи и параметры правовой помощи. Представляется, этот юридический вакуум создаётся умышленно, он призван скрыть истинную цель, а именно увести боевиков от ответственности».

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что, несмотря на свидетельства причастности к терроризму, боевикам не предъявляются обвинения, так же как и не производятся никакие следственные действия в отношении задержанных:

«По нашим данным, речь идёт о двух-трёх тысячах боевиков, главным образом из Европы, арабских стран и СНГ. Меры пресечения сводятся лишь к ограничению их свободы передвижения. В то же время им представляется трёхразовое питание, медицинские услуги, возможности для поддержания физической формы. Избегая уголовного преследования упомянутых боевиков, администрация США просто покрывает их преступную деятельность».

Мария Захарова подчеркнула, что «в свете объявленного президентом Трампом скорого ухода американцев из Сирии вырисовываются высокие риски реанимации халифата в Заевфратье по иракскому образцу, когда после спешного вывода оттуда американского контингента в 2011 году фактически и возникла группировка ИГИЛ».

Попытки США сохранить «Исламское государство» на территории Сирии уже являются предметом для беспокойства не только для России, но и для Сирии, Ирана и всех сил, которые боролись против радикального исламизма. Об этом Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов:

«То, что Соединенные Штаты пытаются сохранить боевиков ИГИЛ на территории Сирии, — это не новое явление. Это происходит уже достаточно давно. После разгрома «Исламского государства» оставшиеся боевики активно вливались в создаваемые США вооруженные формирования, которые должны бороться и уже по сути борются против правительственных войск. Здесь можно назвать и так называемую «Новую сирийскую армию», которая, в основном, формируется на американской базе в Ат-Танфе, и курдские вооруженные формирования».

То, о чем рассказала на брифинге Мария Захарова, по мнению собеседника ФАН, являются продолжением политики Соединенных Штатов, которую они ведут с самого начала сирийского кризиса для реализации своих интересов:

«Это устранение неугодного руководства Башара Асада и расчленение Сирии на несколько квазигосударств. Именно для этого Соединенными Штатами сохраняются и формируются отряды боевиков, в том числе, и боевиков ИГИЛ».

Эксперт призвал сдержанно относиться к заявлениям США о скором выводе своих войск из региона:

«Совершенно очевидно, что Соединенные Штаты не уйдут из Сирии. Они могут продемонстрировать уход какой-то части своих военных, но на их место и для того, чтобы продвигать интересы США придут другие силы. Прежде всего, остаются курдские вооруженные формирования, в которых активную роль играют американские инструкторы и американский спецназ. Это и те силы, которые США активно продвигают к участию в сирийском конфликте, реализовывая идею «арабского НАТО», военно-политического блока стран, лояльных Соединенным Штатам. Это, прежде всего, монархии Персидского залива — Саудовская Аравия и Катар, Иордания, а также, возможно, Египет, который пытаются втянуть в этот альянс».

США также могут попробовать спасти боевиков «Исламского государства», о которых сегодня говорила Мария Захарова, включив их в «Демократические силы Сирии». Прецеденты подобного рода уже привели к тому, что курдские отряды устроили настоящий террор арабского населения на востоке страны, лояльного к законному сирийскому правительству. Эксперт опасается, что подобная практика внедрения террористов ИГИЛ в другие структуры и под другими «брендами» может привести к серьезным последствиям.

«Такой опыт у Соединенных Штатов и у курдских вооруженных формирований есть. Бывшие боевики ИГИЛ вливались в «Демократические силы Сирии» и действовали в их рядах. Безусловно, Соединенные Штаты будут предпринимать такие попытки сохранить боевиков, если уже этого не делают. Это реальная опасность, и к ней надо быть готовыми всем силам и странам, которые боролись и борются против радикального исламизма, и в первую очередь, Российской Федерации».

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.