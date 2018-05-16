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Сирия под угрозой реанимации ИГИЛ: зачем США и курды спасают несколько тысяч террористов в Заефратье
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    Сирия под угрозой реанимации ИГИЛ: зачем США и курды спасают несколько тысяч террористов в Заефратье

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    Сирия под угрозой реанимации ИГИЛ: зачем США и курды спасают несколько тысяч террористов в Заефратье

    Россия видит риски реанимации «Исламского государства»1 (ИГ2; ИГИЛ3; террористическая организация, запрещенная в РФ) на левом берегу Евфрата в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.

    По ее словам, российская сторона обратила внимание на замалчивание американской администрацией ситуации вокруг нескольких тысяч иностранных боевиков ИГИЛ, которые были задержаны международной коалицией США и курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF) в Заевфратье:

    «При этом абсолютно малоубедительным представляется тезис о якобы невозможности согласовать со странами происхождения боевиков процедуру выдачи и параметры правовой помощи. Представляется, этот юридический вакуум создаётся умышленно, он призван скрыть истинную цель, а именно увести боевиков от ответственности».

    Сирия под угрозой реанимации ИГИЛ: зачем США и курды спасают несколько тысяч террористов в Заефратье

    Официальный представитель МИД РФ также отметила, что, несмотря на свидетельства причастности к терроризму, боевикам не предъявляются обвинения, так же как и не производятся никакие следственные действия в отношении задержанных:

    «По нашим данным, речь идёт о двух-трёх тысячах боевиков, главным образом из Европы, арабских стран и СНГ. Меры пресечения сводятся лишь к ограничению их свободы передвижения. В то же время им представляется трёхразовое питание, медицинские услуги, возможности для поддержания физической формы. Избегая уголовного преследования упомянутых боевиков, администрация США просто покрывает их преступную деятельность».

    Сирия под угрозой реанимации ИГИЛ: зачем США и курды спасают несколько тысяч террористов в Заефратье

    Мария Захарова подчеркнула, что «в свете объявленного президентом Трампом скорого ухода американцев из Сирии вырисовываются высокие риски реанимации халифата в Заевфратье по иракскому образцу, когда после спешного вывода оттуда американского контингента в 2011 году фактически и возникла группировка ИГИЛ».

    Попытки США сохранить «Исламское государство» на территории Сирии уже являются предметом для беспокойства не только для России, но и для Сирии, Ирана и всех сил, которые боролись против радикального исламизма. Об этом Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов:

    «То, что Соединенные Штаты пытаются сохранить боевиков ИГИЛ на территории Сирии, — это не новое явление. Это происходит уже достаточно давно. После разгрома «Исламского государства» оставшиеся боевики активно вливались в создаваемые США вооруженные формирования, которые должны бороться и уже по сути борются против правительственных войск. Здесь можно назвать и так называемую «Новую сирийскую армию», которая, в основном, формируется на американской базе в Ат-Танфе, и курдские вооруженные формирования».

    Сирия под угрозой реанимации ИГИЛ: зачем США и курды спасают несколько тысяч террористов в Заефратье

    То, о чем рассказала на брифинге Мария Захарова, по мнению собеседника ФАН, являются продолжением политики Соединенных Штатов, которую они ведут с самого начала сирийского кризиса для реализации своих интересов:

    «Это устранение неугодного руководства Башара Асада и расчленение Сирии на несколько квазигосударств. Именно для этого Соединенными Штатами сохраняются и формируются отряды боевиков, в том числе, и боевиков ИГИЛ».

    Эксперт призвал сдержанно относиться к заявлениям США о скором выводе своих войск из региона:

    «Совершенно очевидно, что Соединенные Штаты не уйдут из Сирии. Они могут продемонстрировать уход какой-то части своих военных, но на их место и для того, чтобы продвигать интересы США придут другие силы. Прежде всего, остаются курдские вооруженные формирования, в которых активную роль играют американские инструкторы и американский спецназ. Это и те силы, которые США активно продвигают к участию в сирийском конфликте, реализовывая идею «арабского НАТО», военно-политического блока стран, лояльных Соединенным Штатам. Это, прежде всего, монархии Персидского залива — Саудовская Аравия и Катар, Иордания, а также, возможно, Египет, который пытаются втянуть в этот альянс».

    Сирия под угрозой реанимации ИГИЛ: зачем США и курды спасают несколько тысяч террористов в Заефратье

    США также могут попробовать спасти боевиков «Исламского государства», о которых сегодня говорила Мария Захарова, включив их в «Демократические силы Сирии». Прецеденты подобного рода уже привели к тому, что курдские отряды устроили настоящий террор арабского населения на востоке страны, лояльного к законному сирийскому правительству. Эксперт опасается, что подобная практика внедрения террористов ИГИЛ в другие структуры и под другими «брендами» может привести к серьезным последствиям.

    «Такой опыт у Соединенных Штатов и у курдских вооруженных формирований есть. Бывшие боевики ИГИЛ вливались в «Демократические силы Сирии» и действовали в их рядах. Безусловно, Соединенные Штаты будут предпринимать такие попытки сохранить боевиков, если уже этого не делают. Это реальная опасность, и к ней надо быть готовыми всем силам и странам, которые боролись и борются против радикального исламизма, и в первую очередь, Российской Федерации».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Успенский
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