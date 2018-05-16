«Мы все можем»: Матвиенко рассказала, какие чувства вызывает у россиян Крымский мост

Москва, 16 мая. Крымский мост вызывает чувство гордости за величие России и ее народа. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания палаты.

Накануне глава государства Владимир Путин открыл автомобильное сообщение между Керчью и Краснодарским краем. Масштабный проект строительства Крымского моста был реализован раньше запланированных сроков.

«Настолько впечатляющий проект, такой необходимый, такой нужный. Вызывает чувство гордости — мы все можем, мы великая страна, мы великий народ, и любая задача нам по плечу», — сказала Матвиенко.

Российский парламентарий отметила, что ввод в эксплуатацию Крымского моста являет ключевым в вопросе развития туризма на полуострове. Именно поэтому в Крыму прогнозируют всплеск числа отдыхающих.

Напомним, что дорога из Тамани в Керчь на грузовике КамАЗ заняла у Владимира Путина 16 минут. Самый длинный в РФ мост, протяженностью 19 километров, стал объектом пристального внимания мирового сообщества. Итальянские СМИ пишут, что Крымский мост привел в замешательство Киев из-за кризиса для украинских портов.