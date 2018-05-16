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Путин поприветствовал участников форума «Производительность 360»
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    Путин поприветствовал участников форума «Производительность 360»

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    Путин поприветствовал участников форума «Производительность 360»

    Москва, 16 мая. Российский президент Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей первого федерального форума «Производительность 360». Текст приветственной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

    Российский лидер отметил, что на форуме в Нижнем Новгороде планируется обсуждение широкого круга вопросов, связанных с выполнением программы властей РФ «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

    Путин подчеркнул, что увеличение производительности труда является одним из основных факторов обеспечения устойчивого роста экономики страны, формирования рабочих мест, а также решения актуальных социальных проблем.

    По словам президента РФ, для продвижения вперед необходимо добиваться намеченных задач, а также объединять усилия регионов и предпринимательства, следует из телеграммы.

    Лидер Российской Федерации выразил уверенность в том, что мероприятие пройдет в конструктивной, деловой атмосфере, а выдвинутые участниками инициативы будут востребованы.

    Автор: Дана Балан
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