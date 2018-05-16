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Песков прокомментировал возможность выступления перед камерами
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    Песков прокомментировал возможность выступления перед камерами

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    Песков прокомментировал возможность выступления перед камерами

    Москва, 16 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность своих выступлений перед видеокамерами.

    Отвечая на вопрос журналистов, он уточнил, что общение с представителями СМИ посредством видеосвязи позволяет экономить время, передает корреспондент ФАН.

    «Колл (конференц-колл – прим. ФАН) экономит время и позволяет быть гибкими с учетом графика», — объяснил Песков.

    Напомним, в настоящее время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дает комментарии и рассказывает о повестке дня российского лидера с помощью видеосвязи.

    Автор: Юлия Майорова
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