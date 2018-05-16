Сирия: боевики обстреляли Дамаск, есть пострадавшие

Дамаск, 16 мая. Боевики обстреляли один из районов Дамаска в среду, 16 мая. Сообщается, что есть пострадавшие.

Как передает агентство САНА, боевики выпустили снаряд по району Эль-Маржа. Как стало известно, по меньшей мере пострадали два мирных жителя.

Ранее сообщалось, что накануне боевики террористической организации «Исламское государство1 (запрещена в России) обстреляли окраины сирийской столицы.

Напомним, немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что конфликт в Сирии приобрел гигантский масштаб. По ее словам, решить сложившуюся ситуацию невозможно без участия России.

1 Организация запрещена на территории РФ.