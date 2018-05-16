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Сирия: боевики обстреляли Дамаск, есть пострадавшие
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    Сирия: боевики обстреляли Дамаск, есть пострадавшие

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    Сирия: боевики обстреляли Дамаск, есть пострадавшие

    Дамаск, 16 мая. Боевики обстреляли один из районов Дамаска в среду, 16 мая. Сообщается, что есть пострадавшие.

    Как передает агентство САНА, боевики выпустили снаряд по району Эль-Маржа. Как стало известно, по меньшей мере пострадали два мирных жителя.

    Ранее сообщалось, что накануне боевики террористической организации «Исламское государство1 (запрещена в России) обстреляли окраины сирийской столицы.

    Напомним, немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что конфликт в Сирии приобрел гигантский масштаб. По ее словам, решить сложившуюся ситуацию невозможно без участия России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дарья Смолина
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