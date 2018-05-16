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Политика
Песков об украинских журналистах в России: Находимся в прекрасном диалоге
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    Песков об украинских журналистах в России: Находимся в прекрасном диалоге

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    Песков об украинских журналистах в России: Находимся в прекрасном диалоге

    Москва, 16 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о работе украинских журналистов в РФ на фоне задержания в Киеве сотрудников РИА Новости Украина, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Пескова попросили уточнить, насколько безопасно украинским журналистам находиться в России на фоне задержания работников СМИ в Киеве. Украинские журналисты поинтересовались, на какие ответные меры может пойти Москва после действий СБУ.

    «Россия никогда не заставляет себя ждать в ответных мерах, когда в отношении ее граждан осуществляются такие действия, — ответил представитель Кремля. — Главное, что Россия не приемлет подобные действия, тем более когда они являются представителями СМИ».

    Песков добавил, что ряд различных международных структур уже проявили озабоченность из-за ситуации с РИА Новости Украина.

    «Украинским журналистам абсолютно безопасно находиться в России, — заверил пресс-секретарь российского президента. — В России на протяжении стольких тяжелых лет вашу деятельность никто не ограничивает, и мы с вами находимся в прекрасном диалоге. К сожалению, таким преимуществом не могут похвастаться наши журналисты на Украине».

    Песков об украинских журналистах в России: Находимся в прекрасном диалоге

    Автор: Юлия Майорова
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