Песков об украинских журналистах в России: Находимся в прекрасном диалоге

Москва, 16 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о работе украинских журналистов в РФ на фоне задержания в Киеве сотрудников РИА Новости Украина, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пескова попросили уточнить, насколько безопасно украинским журналистам находиться в России на фоне задержания работников СМИ в Киеве. Украинские журналисты поинтересовались, на какие ответные меры может пойти Москва после действий СБУ.

«Россия никогда не заставляет себя ждать в ответных мерах, когда в отношении ее граждан осуществляются такие действия, — ответил представитель Кремля. — Главное, что Россия не приемлет подобные действия, тем более когда они являются представителями СМИ».

Песков добавил, что ряд различных международных структур уже проявили озабоченность из-за ситуации с РИА Новости Украина.