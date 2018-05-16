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Умерла руководитель «Tеатра.doc» в Москве Елена Гремина
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    Умерла руководитель «Tеатра.doc» в Москве Елена Гремина

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    Умерла руководитель «Tеатра.doc» в Москве Елена Гремина

    Москва, 16 мая. Одна из основательниц и руководитель «Tеатра.doc» Елена Гремина ушла из жизни в возрасте 61 года. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на родных Греминой.

    Отмечается, что драматург скончалась рано утром в среду в одном из лечебных учреждений Москвы. Отмечается, что причиной смерти Греминой стала почечная и сердечная недостаточность. По данным сайта театра, Гремина является одной из основательниц проекта «Документальный театр». Театр был создан в 2002 году.

    В 2013 году Гремина дебютировала как режиссер с театром «150 причин не защищать Родину».

    Ранее не стало руководителя «Театра.doc» Михаила Угарова.

    Умерла руководитель «Tеатра.doc» в Москве Елена Гремина

    Автор: Анна Иванова
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