Песков поставил точку в вопросе о правах Путина на управление КамАЗом

Москва, 16 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, есть ли у главы государства Владимира Путина водительское удостоверение с категорией, дающей право на управление грузовиками.

«Первый вопрос мне через 20 секунд поступил. А через 30 минут Путин мне ответил: 20 лет назад ему была открыта эта и ряд других категорий», — ответил представитель Кремля.

Накануне Владимир Владимирович за рулем КамАЗа проехал во главе колонны из трех десятков грузовиков, открыв движение по Крымскому мосту. Глава российского государства доехал за рулем грузовика из Тамани до Керчи за четверть часа. Российский лидер назвал 15 мая историческим днем, потому как «еще при царе-батюшке люди мечтали» о том, чтобы построить мост в Крым.

Отметим, что автомобильное движение по мосту было запущено 16 мая в 5.30 по московскому времени.