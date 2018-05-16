Путин проведет второе совещание с военачальниками и представителями ВПК в Сочи — Песков

Сочи, 16 мая. Президент России Владимир Путин продолжает работать в Сочи, в среду запланировано второе совещание с военачальниками и представителями Военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом в среду заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Профильная тема: реализация гособоронзаказа, также вопросы, связанные с развитием Военно-морского флота. Будут присутствовать руководство из Генштаба и производители различного вида вооружений», — уточнил Песков, рассказывая о повестке дня лидера России.

Кроме того, он отметил, что также на сегодня запланирован «ряд закрытых встреч, а во второй половине дня — международный телефонный разговор».