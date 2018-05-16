Сирия: армия Дамаска вошла в освобожденные от боевиков Эр-Растан и Телль-Биса

Бейрут, 16 мая. Сирийская полиция вошли в освобожденные города Телль-Биса и Эр-Растан в провинции Хомс после вывода последней колонны боевиков и членов их родственников, сообщил правозащитник из Сирии Аммар Джамаль.

Последняя колонна, покинувшая освобожденные города 15 мая, состояла из 120 автобусом и машин. Еще одна небольшая группа уехала 16 мая, сообщил общественник Аммар Джамаль.

«В направлении Севера выведено 2580 боевиков и членов их семей за сутки. После того, как они покинули районы Эр-Растан и Телль-Биса, жители встретили полицию и армию», — сказал сириец, пишет РИА Новости.

По его словам, переговоры и вывод боевиков стали возможны благодаря усилиям и гарантиям сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Теперь жители населенных пунктов могут вернуться к мирной жизни.

Названные населенные пункты были последним оплотом незаконных вооруженных формирований на севере Хомса и юге Хамы. САА на данный момент контролирует трассу Хама-Хомс, работает над расчисткой заграждений и разминированием. Трасса станет снова открытой для транспорта после шести лет блокировки. Сирийская армия также изъяла у боевиков все тяжелое вооружение.