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Задержанное в Крыму украинское судно уличили в браконьерстве
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    Задержанное в Крыму украинское судно уличили в браконьерстве

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    Задержанное в Крыму украинское судно уличили в браконьерстве

    Москва, 16 мая. Моряки украинского судна «ЯМК-0041», которое было задержано в Крыму 4 мая, незаконно ловили рыбу в исключительной экономической зоне России. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о браконьерстве.

    Как стало известно, украинские моряки поставили ставные сети в исключительной экономической зоне России для того, чтобы ловить камбалу-канкан. По информации ФСБ, вылов данного вида рыбы запрещен с середины апреля до середины июня в акватории Черного моря на всей территории шельфа.

    Украинские рыбаки поймали порядка 200 камбал, кроме этого были выловлены травяные крабы, черноморские акулы катран, морские свиньи. Сотрудники ФСБ изъяли и выпустили 161 камбалу, четырех травяных крабов и трех черноморских акул катран, остальные рыбы погибли.

    Было возбуждено уголовное дело о незаконной ловле рыбы в отношении капитана судна – гражданина Украины. Корабль арестован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

    Помимо найденных орудий улова в экономической зоне России, «есть основания полагать, что аналогичные могут находиться и в исключительной экономической зоне Украины».

    Автор: Дарья Смолина
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