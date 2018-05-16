Меню
Россия
Более 5 тысяч машин проехало по Крымском мосту к полудню первого дня работы
Общество
Собянин пригласил жителей и гостей Москвы на «Рыбную неделю»
Следующая новость
Загрузка...

    Более 5 тысяч машин проехало по Крымском мосту к полудню первого дня работы

    814

    Более 5 тысяч машин проехало по Крымском мосту к полудню первого дня работы

    Симферополь, 16 мая. Более пяти тысяч транспортных средств проехало по Крымскому мосту к полудню в первый день работы во вторник. Об этом рассказали в пресс-службе заказчика строительства моста в Крыму — ФКУ Упрдор «Тамань».

    По данным организации, за 6,5 часа после открытия, к 12.00, по мосту проехали 2,5 тысячи машин в сторону полуострова и 2,5 тысячи транспортных средств в сторону Краснодарского края. Таким образом, с 5.30 до 12.00 в обе стороны проехали около пяти тысяч машин.

    Отмечается, что в этот отрезок времени максимальная занятость дорожного полотна за этот период достигала 30%

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Он доехал за рулем КамАЗа из Тамани до Керчи за четверть часа.

    Более 5 тысяч машин проехало по Крымском мосту к полудню первого дня работы

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.