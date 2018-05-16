Более 5 тысяч машин проехало по Крымском мосту к полудню первого дня работы

Симферополь, 16 мая. Более пяти тысяч транспортных средств проехало по Крымскому мосту к полудню в первый день работы во вторник. Об этом рассказали в пресс-службе заказчика строительства моста в Крыму — ФКУ Упрдор «Тамань».

По данным организации, за 6,5 часа после открытия, к 12.00, по мосту проехали 2,5 тысячи машин в сторону полуострова и 2,5 тысячи транспортных средств в сторону Краснодарского края. Таким образом, с 5.30 до 12.00 в обе стороны проехали около пяти тысяч машин.

Отмечается, что в этот отрезок времени максимальная занятость дорожного полотна за этот период достигала 30%

Напомним, накануне президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Он доехал за рулем КамАЗа из Тамани до Керчи за четверть часа.