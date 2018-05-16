Главное — не превратиться в Ковтуна: Соловьев осадил киевского эксперта, похваставшегося «популярностью» среди россиян

Москва, 16 мая. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев ответил киевскому эксперту Вадиму Трюхану, который похвастался своей «популярностью» среди граждан России.

Трюхан в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что у него в Москве есть одна «проблема». По его словам, россияне просят сфотографировать с ним, куда бы он ни шел. Поэтому, продолжил эксперт, он старается никуда не выходить, чтобы не отвлекать людей.

«Главное — не превратиться в Ковтуна», — осадил Трюхана журналист.

Украинский эксперт утверждает, что такая популярность среди россиян свидетельствует о восприятии его позиции и благодарности за его смелость при «отстаивании интересов Украины» на российском телевидении.

Комментируя заявления Трюхана, бывший депутат Рады Владимир Олейник, который тоже присутствовал в студии, предложил Трюхану прогуляться по российской столице и посмотреть, кого из них больше будут благодарить.

Соловьев иронично отметил, что «популярность» Трюхана в Москве объясняется тем, что за ним «все время ходят сотрудники украинского посольства».

Телеведущий также рассказал о своих встречах с гражданами Украины.

«Я где-нибудь оказываюсь — подходят группами украинцы фотографироваться. Я им говорю: у вас проблем не будет? На что они отвечают, что «никому не покажут», — отметил Соловьев.

Ранее российский журналист поспорил с украинским экспертом Вячеславом Ковтуном о «привилегиях» украинского паспорта перед российским.