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Главное — не превратиться в Ковтуна: Соловьев осадил киевского эксперта, похваставшегося «популярностью» среди россиян
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    Главное — не превратиться в Ковтуна: Соловьев осадил киевского эксперта, похваставшегося «популярностью» среди россиян

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    Главное — не превратиться в Ковтуна: Соловьев осадил киевского эксперта, похваставшегося «популярностью» среди россиян

    Москва, 16 мая. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев ответил киевскому эксперту Вадиму Трюхану, который похвастался своей «популярностью» среди граждан России.

    Трюхан в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что у него в Москве есть одна «проблема». По его словам, россияне просят сфотографировать с ним, куда бы он ни шел. Поэтому, продолжил эксперт, он старается никуда не выходить, чтобы не отвлекать людей.

    «Главное — не превратиться в Ковтуна», — осадил Трюхана журналист.

    Украинский эксперт утверждает, что такая популярность среди россиян свидетельствует о восприятии его позиции и благодарности за его смелость при «отстаивании интересов Украины» на российском телевидении.

    Вадим Трюхан

    Комментируя заявления Трюхана, бывший депутат Рады Владимир Олейник, который тоже присутствовал в студии, предложил Трюхану прогуляться по российской столице и посмотреть, кого из них больше будут благодарить.

    Соловьев иронично отметил, что «популярность» Трюхана в Москве объясняется тем, что за ним «все время ходят сотрудники украинского посольства».

    Телеведущий также рассказал о своих встречах с гражданами Украины.

    «Я где-нибудь оказываюсь — подходят группами украинцы фотографироваться. Я им говорю: у вас проблем не будет? На что они отвечают, что «никому не покажут», — отметил Соловьев.

    Ранее российский журналист поспорил с украинским экспертом Вячеславом Ковтуном о «привилегиях» украинского паспорта перед российским.

    Автор: Дана Балан
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