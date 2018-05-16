Эксперты оценили желание ЕС отказаться от доллара при оплате иранской нефти

Европейский союз собирается перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник, в первую очередь речь идет о продолжении торговли нефтью, газом и нефтепродуктами; продолжении контактов с Ираном в сфере морского, авиационного и наземного видов транспорта; об эффективных банковских транзакциях; о предоставлении экспортных кредитов.

Ранее появилась информация, что «евротройка» — Германия, Великобритания, Франция — и Иран договорились разработать программу поддержки и укрепления экономических связей в ответ на выход Соединенных Штатов из соглашения по ядерной сделке. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Планируется, что в течение ближайших недель будут разработаны практические решения. На 19–20 мая назначен визит в Иран еврокомиссара по энергетике и климату Мигеля Ариаса Каньете.

Конкуренция евро и доллара

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что с точки зрения экономических интересов европейских стран данное решение выглядит логичным и вполне оправданным. Конкуренция евро и доллара США, торговые войны между США и иными крупнейшими империалистическими державами, а также между США и КНР, резко обострившиеся с приходом к власти в США администрации Дональда Трампа, — таковы основные причины перехода с доллара США на евро во внешнеторговых операциях европейских стран и Исламской республики Иран (ИРИ). Решение Трампа о выходе из ядерной сделки шести держав с ИРИ послужило тут скорее не причиной, а поводом.

«Очевидно, что в ходе переговоров брюссельских евробюрократов с руководителями ИРИ будут согласованы сроки и формы перехода с доллара США на евро во внешнеторговых операциях. Скорее всего, эти сроки будут довольно близкими, возможно, речь пойдет уже о ближайшем лете», — пояснил Владимир Соловейчик.

В любом случае, заметил эксперт, подобное решение приведет к росту курса евро и усилению некоторой независимости экономик стран еврозоны от колебаний в политике США. Учитывая то обстоятельство, что сердцевиной финансовой и экономической политики Дональда Трампа является перенос производственных площадей на американскую территорию, создание рабочих мест непосредственно в США и соответствующая этому курсу монетарная политика Федеральной резервной системы США и американского министерства финансов, переход во внешнеторговых расчетах европейских государств с третьими странами, как, к примеру, в данном случае с Ираном, был неизбежен.

Иная политика

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что иранская сделка была отражением курса прежней американской власти во главе с Обамой. Его основным содержанием была глобализация, а главная ставка делалась на экономические инструменты влияния и «цветные революции» против непокорных стран. Соглашение с Ираном стало следствием провала попыток западных стран устроить переворот в стране и стремлением обеспечить нейтрализацию ядерной программы Тегерана в обмен на снятие с него торгово-финансовых ограничений. В выигрыше здесь оказывались и европейцы, имеющие давние связи с Ираном.

«Курс Трампа совершенно иной. Он делает ставку на сосредоточение в США производственных мощностей и превращение его в абсолютного гегемона без необходимости проводить глобализационные процессы внутри самой Америки. Частью политики новой власти в Вашингтоне является поддержка собственных добывающих компаний и ограничение влияния Европы и Китая, с которыми уже разгораются торговые войны в различных отраслях», — рассказал Сергей Простаков.

По словам эксперта, европейский асимметричный ответ Трампу в виде демонстративного отстранения от его последних шагов, намерения уйти в расчетах с Ираном от долларовой системы — это отражение нежелания европейских лидеров мириться с американской политикой. На открытое противостояние с США у них нет ни смелости, ни военных ресурсов, но в экономической сфере у Европы есть некоторые сильные стороны, которые она и использует.