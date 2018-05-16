Аксенов о претензиях Запада к Крымскому мосту: Бред не комментирую

Симферополь, 16 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «бредом» претензии представителей Запада к Крымскому мосту.

Накануне состоялось торжественное открытие автомобильной части Крымского моста. На это событие отреагировали ряд западных представителей, которые выступили с новыми претензиями. Так, официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что строительство этого объекта якобы «ограничивает доставку товаров на кораблях, поэтому это затрагивает людей, Крым, Украину таким образом». А во внешнеполитической службе ЕС и вовсе назвали возведение моста так называемым «нарушением суверенитета Украины».

«Я бред не комментирую, — отреагировал Аксенов. — Они говорили все время, что моста нет, а сейчас говорят, что мост есть. У них там семь пятниц на неделе. Чего мы будем на это отвлекаться?»

По его мнению, на Западе готовы рассказывать все, что угодно, лишь бы навредить России и Крыму.

«Собаки лают, караван идет», — заключил глава республики.

Ранее байкеры, которые одними из первых проехались по Крымскому мосту, поделились своими впечатлениями.