В Крыму ответили Госдепу США: этот мост критически важен для России

Представитель Госдепа США Хезер Науэрт безосновательно заявила, что открытие Крымского моста негативно отразится на жителях полуострова.

«Мы видели строительство и открытие моста над проливом. Строительство этого моста определенно негативно отразилось на людях, Крыме. Мост представляет собой не только попытку дальнейшего укрепления России и захвата Крыма, но и создает проблемы для судоходства. Это тема, которую мы внимательно отслеживаем, и она беспокоит нас», — сказала она.

Крымский политолог Александр Форманчук в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей в ответ на критику со стороны Госдепа напомнил, что жители полуострова очень давно ждали открытия моста и воспринимают его как Дорогу жизни, которая связывает территорию полуострова с материком.

«Доставка грузов, которые сегодня перевозятся с помощью парома, может быть значительно удешевлена, начиная от бензина, который стоит на 2–3 рубля дороже, и заканчивая продуктами питания. В Краснодарском крае продуктов в избытке, но в Крыму они стоят дороже с учетом неблагоприятной логистики. Мост — это удешевление стоимости товаров потребления. Во-вторых, это не только грузопоток, но и пассажиропоток. Движение уже началось, люди едут на экскурсии, мост стал частью туристического маршрута», — говорит политический аналитик.

По его словам, в 2018 году турпоток в Крыму может вырасти на 1–1,5 миллиона человек, а после того, как в 2019 году будет открыто движение железнодорожного транспорта, он может увеличиться еще более значительно.

«Сегодня в Симферополе расположен «мертвый» железнодорожный вокзал. И мы уверены, что он «оживет» после того, как в Крым пойдут пассажирские и товарные поезда, это 47 поездов в сутки. Этот мост для нас имеет критически важное значение — и не только для нас, а в целом для экономики юга России», — продолжает Александр Форманчук.

В будущем мост может стать основой для формирования единого социально-экономического пространства, включая Крым, Краснодарский край, Ростовскую область и другие ближайшие субъекты.

«Я уже не говорю о военно-техническом значении этого объекта. Мост усиливает интеграцию Крыма в состав России, делает эту связь неразрывной, готовит предпосылки для крупных экономических проектов, делает полуостров привлекательным для инвесторов», — объясняет политолог.

Время само опровергнет заявление Науэрт, когда люди почувствуют осязаемый результат наличия столь важной транспортной артерии.