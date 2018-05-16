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Госдеп США отказал российскому омбудсмену в переводе Ярошенко в РФ
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    Госдеп США отказал российскому омбудсмену в переводе Ярошенко в РФ

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    Госдеп США отказал российскому омбудсмену в переводе Ярошенко в РФ

    Москва, 16 мая. Госдепартамент США отказал уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в переводе российского летчика Константина Ярошенко в РФ для отбывания наказания на родине.

    Об этом омбудсмен сообщила в среду, добавив, что собирается обратиться за помощью в генпрокуратуру РФ. Как она уточнила, в ответе госдепа по поручению президента США заявлялось, что, по мнению Вашингтона, Ярошенко осужден законно и потому не может быть  освобожден из-под стражи.

    «Я сегодня буду обращаться в генпрокуратуру, чтобы генпрокуратура наша обратилась в генпрокуратуру американскую с просьбой передать для дальнейшего отбывания наказания Ярошенко на территории РФ», — сказала Москалькова.

    Напомним, в США российский летчик обвиняется в участии к подготовке транспортировки крупной партии кокаина, в 2010 году он был приговорен к 20 годам лишения свободы. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прошлой весной после встречи с женой Ярошенко, рассказавшей о плохих условиях содержания в американской тюрьме, уже направляла обращение президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать россиянина.

    В мае этого года, как сообщало URA.RU, администрация тюрьмы «Форт-Дикс» перевела Ярошенко в изолятор из-за конфликта с сокамерниками.

    Автор: Василий Котов
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